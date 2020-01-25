Календарь: 25 января — День Владимира Высоцкого

В этот день в 1938 году родился советский поэт, актер, композитор и исполнитель Владимир Высоцкий.

Его театром стал театр на Таганке. Именно здесь он сыграл свои ведущие роли, в творческом союзе с Любимовым создав необычайную популярность театру. Зрителям запомнились его роли в спектаклях «Гамлет», «Пугачев», «Вишневый сад» и других. В кино он создал ряд выразительных персонажей, самым ярким из которых стал Глеб Жеглов в сериале «Место встречи изменить нельзя».

Песенное творчество стало наряду с актёрством главным делом жизни Высоцкого. Он написал и исполнил более 700 песен, которые были очень популярны — ради них многие специально покупали магнитофоны. Его концерты собирали толпы людей. Его невероятная энергетика, искренность, разнообразие тем не оставляли равнодушным никого. Его считали за своего представители самых разных кругов, герои которых были представлены в песнях. Тематика песен была обширна и отражала саму жизнь: военные, блатные, юмористические, сказочные… Многие его песни нарушали цензурные запреты.

Высоцкий был трижды женат, его третьей женой была Марина Влади, ставшая для него музой и жизненной поддержкой последние 12 лет жизни. Он был слишком ярким талантом, ему было тесно в атмосфере застойного социализма, а примириться с реальностью не получалось… Алкоголь и наркотики всерьез подорвали здоровье. 25 июля 1980 года Владимир Семёнович Высоцкий ушел из жизни — остановилось сердце. В Москве в это время проходила Олимпиада — крошечный некролог затерялся среди спортивных рекордов. И за это сообщение редактор «Вечерней Москвы» лишился своей должности.

Несмотря на то, что официальной информации о его смерти почти не было, проводить в последний путь Владимира пришло колоссальное количество людей. В день его похорон из распахнутых окон звучали его песни. Похоронен он на Ваганьковском кладбище. Без Высоцкого театр опустел. Но сам он остался с нами — в своих стихах, песнях, фильмах. Многие из нас до сих пор слушают его. Его песни бессмертны, как и он сам.

Еще праздник 25 января:

День российских студентов (Татьянин день).

День штурмана Военно-Морского Флота России.

События дня:

1858 г. — «Свадебный марш» Мендельсона получил путевку в жизнь.

1721 г. — Пётр I учредил Духовную Коллегию, будущий Синод.

1955 г. — опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР «О прекращении состояния войны с Германией».

1990 г. — премьер Пакистана Беназир Бхутто стала первым премьер-министром в мировой истории, родившим ребенка.

Именинники:

Илья, Петр, Татьяна.

Родились:

Вячеслав Добрынин (1946 г.) — российский композитор, певец.

Владимир Зеленский (1978 г.) — украинский актер и шоумен.

Дмитрий Шепелев (1983 г.) — российский телеведущий.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры для недопущения распространения в республике нового типа коронавируса из Китая. «Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», – написал Токаев на своей странице в Twitter. По последним данным Госкомитета здравоохранение КНР, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV […]