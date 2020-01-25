«Серый кардинал» Кремля Владислав Сурков ушел с госслужбы

Вести украинское направление вместо Суркова возможно будет Дмитрий Козак.

Ушел в отставку знаменитый «серый кардинал» Кремля, бывший замглавы администрации, помощник президента Владислав Сурков. Об этом 25 января сообщили СМИ со ссылкой на руководителя Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова.

Чеснаков заявил, что «в течение ближайшего месяца Сурков будет заниматься медитацией», а затем сообщит о причинах отставки и будущих планах.

Уход Суркова связывают с изменением курса в отношениях с Украиной. Главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов считает, что теперь темой Украины в администрации Путина будет ведать бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

В администрации президента Владислав Сурков занимал различные должности с 1999 года. До 2008 года он был заместителем руководителя администрации президента. Затем пошел на повышение и занял пост первого заместителя руководителя администрации президента.

В 2011-2013 годах работал в правительстве, являясь заместителем премьер-министра. В 2013 году Сурков стал помощником президента по вопросам социально-экономического сотрудничества с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. Позднее он также стал заниматься вопросами, связанными с Донецкой и Луганской народной республикой.

Суркова называли «кукловодом» политической жизни России. Ему приписывали ответственность за формирование Госдумы, подтасовки на выборах, за жесткое ограничение свободы словы в стране. Также Суркова считается одним из создателей партии «Единая Россия».

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