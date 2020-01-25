Российские пары заняли весь пьедестал почета на чемпионате по фигурному катанию в Граце

Золото выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

На чемпионате Европы по фигурному катанию 24 января состоялся триумф российской сборной. Золотые медали выиграли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, предварительно установившие мировой рекорд в короткой программе. В произвольный программе наши спортсмены набрали 152,24 балла, суммарно у них 234,58.

Второе место завоевали Евгения Тарасова и Владимир Морозов (208,64). Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (206,53) заняли третье место Напомним, что также 24 января Алена Косторная стала лидером после короткой программы, набрав 84,92 балла.

Второе и третье места получили Анна Щербакова (77,95) и Александра Трусова (74,95).

Накануне российские фигуристы Дмитрий Алиев и Артур Даниелян выиграли золото и серебро ЧЕ соответственно.

Чемпионат Европы по фигурному катанию 2020 проходит с 20 по 26 января в австрийском Граце.

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