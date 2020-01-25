Врач запретила россиянам есть мясо с кровью

Мясо и рыбу ни в коем случае нельзя есть без достаточной термической обработки, сообщила врач высшей категории, кандидат биологических наук, врач патоморфолог, паразитолог Елена Чернышева. По ее словам, особую опасность могут представлять карпаччо, тартар, севиче, сало, суши или строганина.

В интервью радио Sputnik врач заявила, что в недостаточно обработанных мясе и рыбе могут остаться личинки, а в организме человека могут развиваться гельминты.

Она отметила, что гельминтоз – частое паразитарное заболевание, например, у рыболовов или охотников, которые неправильно приготовили свою добычу. По ее словам, люди, заболевшие гельминтозом, не всегда понимают, что с ними происходит, и только опытный врач-инфекционист может определить причину, опросив больного о его особенностях питания и увлечениях.

Чернышева дала совет, какую прожарку стейка выбрать и какие меры предосторожности соблюдать при готовке. «Забудьте про отбивную с кровью – мясо ни в коем случае нельзя есть без достаточной температурной обработки. Средняя прожарка тоже небезопасна – вы не знаете, какое мясо пустили в расход», – подчеркнула она.

Особенную опасность, по ее словам, представляет мясо диких животных. «Если вы покупаете мясо на дороге или у своих знакомых, его надо варить долго и небольшими кусками. (…) Достаточная температурная обработка для мяса – варить не меньше полутора часов. Непроваренное мясо ведет к тому, что в организме человека развиваются гельминты», – сказала Чернышева.

Сомнительным удовольствием, отметила она, является и соленая рыба без температурной обработки. «При недостаточной проморозке рыбы там сохраняются личинки, а потом возможен гельминтоз. (…) В Сибири есть рыба, которая очень нежная, ее даже замораживают и едят сырую. Все это большой риск», – сказала Чернышева.

Даже сало с прожилками мяса может быть опасным, добавила Чернышева.

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