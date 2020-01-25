Супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко о второй беременности: «Утиной походкой приближаемся к финишу»

Третья супруга футболиста Дмитрия Тарасова на странице в Instagram пояснила о «приближающейся утиной походкой к финишу» второй беременности. Сейчас Анастасия Костенко находится примерно на 36-й неделе срока, то есть, вторая малышка в семье спортсмена и модели должна родиться в начале февраля.

Несколько месяцев назад Анастасия Костенко, не скрывающая желания иметь большую семью, пояснила поклонникам в соцсети о радостном для них с супругом событии – ожидании второго ребёнка. Недавно модель устроила вечеринку, на которой рассекретила пол малыша, и тогда оказалось, что в семье Тарасова скоро родится ещё одна дочь. При этом модель хранила интригу, не рассекречивая точную дату родов, но в недавней публикации «проговорилась» о 36-й неделе беременности.



Анастасия Костенко признаётся, что ожидание ребёнка – непростой период, и если морально она всегда «на позитиве», то физически ощущает себя «лунатиком, спящим в положении лягушки». В завершение поста модель в очередной раз призналась в любви мужу, поблагодарив его за заботу о семье и поддержку.

Кроме того, Костенко поделилась «лайфхаком», порекомендовав называть срок беременности на 3 недели меньше реального, что поможет избежать «бесконечных вопросов». Если модель не применяла собственный метод, то её дата родов – начало февраля.

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