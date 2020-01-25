Изучены свойства соевого масла

Американские специалисты рассказали, что соевое масло нужно употреблять в крайне маленьких количествах, чтобы избежать развития серьезных проблем со здоровьем, а также ожирения.

Согласно статистике, в США около 60% от общего объема потребляемого масла приходится именно на соевое. Причиной такой популярности и распространенности данного масла стали результаты проведенного исследования, направленного на изучение вреда традиционных видов растительных масел. Специалисты выяснили, что они способствуют развитию проблемы лишнего веса. Тем не менее, оказалось, что соевое масло тоже не является безвредным. Проведенный анализ показал, что все типы соевого масла негативно влияют на работу генов, активных в гипоталамусе.

Эксперты также обнаружили, что чрезмерное употребление соевого масла приводит к повышенному риску развития аутизма, болезни Альцгеймера и других психических расстройств.

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