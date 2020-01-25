Отдыхающая в Таиланде Ольга Бузова напугала поклонников покрывшимся пятнами лицом

25.01.2020, 12:30, Разное

«Поющая ведущая» Ольга Бузова на странице в Instagram опубликовала новое юмористическое видео, снятое Давидом Манукяном на отдыхе в Таиланде. Большинство поклонников обратили внимание не на шутки в кадре, а на покрывшееся пятнами лицо певицы.
Перед новогодними праздниками Ольга Бузова рассекретила фанатам своего нового возлюбленного, блогера Давида Манукяна. Пара вместе отдыхала на горнолыжном курорте Куршевель, а не так давно влюблённые отправились в Таиланд и регулярно делятся с поклонниками в соцсети совместными фото и видео. В одной из недавних публикаций певица разместила шутливый ролик, в кадрах которого спасается бегством от якобы найденного Манукяном паука.

В комментариях большая часть подписчиков обеспокоены внешностью Бузовой, на лице которой заметны тёмные пятна. Некоторые считают, что ролик просто не обработан в фотошопе, а потому певица далека от сценического «гламурного образа» и демонстрирует «неравномерный загар», напугавший поклонников. Другие же, напротив, отмечают, что без фильтров и макияжа Ольга Бузова выглядит естественно и моложе, а «пятна» — временные и совсем скоро станут незаметными.



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