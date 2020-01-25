Алексей Панин устроил отдых на яхте с двумя обнажёнными девушками

Отечественный киноактёр Алексей Панин, известный многим скандальными поступками и высказываниями, на странице в Instagram опубликовал фото, сделанное на отдыхе. Эпатажный артист показал, как «расслабляется» на яхте в компании двух обнажённых девушек.

В подписи к публикации Алексей Панин назвал компанию «пиратами XXI века», но не рассекретил ни место отдыха, ни личности позирующих на снимке обнажённых девушек. Откровенный кадр актёр всё же немного подкорректировал, зарисовав маркером «стратегические места», а сам запечатлён сидящим в кресле возле штурвала яхты, скрыв собственную фигуру. Судя по геолокации, отдыхает Панин с неизвестными пассиями где-то в Карибском море, хештегами отметив счастье, мир и любовь, вероятно, таким образом, пытаясь донести, что получает наслаждение от путешествия.



В комментариях большинство фолловеров положительно отнеслись к откровенному снимку, отмечая, что Панин, на зависть многим, умеет «красиво» отдыхать. Некоторым пост артиста «навеял» тоску по лету, морю, солнцу и приятной компании, а другие слегка завидуют «свободе» и способности артиста не стесняться показаться слишком откровенным или смешным.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры для недопущения распространения в республике нового типа коронавируса из Китая. «Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», – написал Токаев на своей странице в Twitter. По последним данным Госкомитета здравоохранение КНР, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV […]