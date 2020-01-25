Обнаружена новая польза черной смородины

В ходе недавно проведенного исследования ученые обнаружили, что черную смородину можно использовать для устранения неприятного запаха стареющего тела.
Не секрет, что каждый человек с достижением определенного возраста выделяет другой, более неприятный запах. Ранее ученые уже выяснили, что причиной этого является выработка в организме специфических газов. Другие специалисты из Университета Чичестера и Токая заинтересовались данной проблемой, и нашли ей решение. Оказалось, справиться с запахом стареющего тела может черная смородина. В рамках эксперимента исследователи определили, что ягоды способствуют предотвращению появления данного запаха на 80%.
Для достижения желаемого эффекта ученые рекомендуют употреблять черную смородину в натуральном виде, а также в виде варенья или же других добавок. Исследование показало, что результат будет одинаковым.
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