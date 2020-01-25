«Сложно, но прекрасно»: Мария Миронова рассказала, как быть молодой мамой в 46 лет

В Москве 24 января состоялось вручение кинопремии «Золотой орёл». Данное мероприятие накануне собрало практически всех ведущих российских актёров. Исключением не стала и 46-летняя Мария Миронова, которая в беседе с журналистами пояснила о материнских хлопотах.

По словам актрисы, она очень рада присутствовать в списке номинантов на лучшую женскую роль второго плана за фильм «Громкая связь». Миронова призналась, что номинация стала для неё очень неожиданной, так как она считает картину, прежде всего, командной, поэтому было уместнее награждать весь актёрский ансамбль. Артистка не ждёт победы и посетила церемонию, чтобы поддержать некоторых коллег.

Что касается лучшего фильма, то здесь Миронова однозначно выделяет киноленту «Текст», которая в итоге и получила награду. В заключении актриса поделилась ощущениями от воспитания второго ребенка: «Воспитание малыша – прекрасный, но очень сложный процесс. Старший сын очень любит брата, но у него уже своя жизнь, и я справляюсь без его помощи. К тому же, мне зачастую помогает няня».

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