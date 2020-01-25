Елизавета Пескова о русских: «Большая часть населения неисправима и живёт в моральной нищете»

Дочь пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова после недавнего интервью YouTube-каналу Forbes подверглась критике интернет-пользователей. В ответ на «нелестные замечания» Елизавета Пескова высказалась о русских, отметив, что «большая часть населения неисправима и живёт в моральной нищете».

В беседе с ведущим канала Елизавета Пескова поделилась своими рассуждениями на актуальные темы. В частности, поговорила о феминизме, спровоцировавшей скандал в обществе рекламе компании Reebok, и о многих других вопросах. В комментариях к интервью многие пользователи негативно отзываются об уровне интеллекта и мировосприятии дочери Пескова, отмечая, что «девушка далека от реалий жизни».



Елизавета Пескова в разделе Stories аккаунта Instagram ответила на критику россиян, порекомендовав в первую очередь просмотреть полностью видео, а не «вырывать фразы из контекста». Дочь Дмитрия Пескова констатировала, что большая часть населения страны «неисправима», а потому не осознаёт и вряд ли когда-то поймёт свою «жизнь в моральной нищете».

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