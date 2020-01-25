Алена Водонаева объяснила причины своего пристрастия к политике

Известная телеведущая и звезда «Дома-2» Алёна Водонаева объяснила причины своего активного интереса к политике в России. Она рассказала, что жёсткая несправедливость в стране её возмущает и заставляет интересоваться происходящим.
Алёна Водонаева рассказала, что ещё несколько лет назад её абсолютно не интересовала политическая обстановка и она старалась избегать таких тем. Сейчас же, на фоне ситуации в стране, её это всё больше заботит. Более точно телеведущая не может сказать, когда именно и по каким причинам политика её завлекла, но сейчас Водонаева внимательно следит за всеми изменениями и активно комментирует их, часто вызывая критику со стороны общественности и политических деятелей.
Одно из последних умозаключений Алёны Водонаевой закончилось довольно громким скандалом. Телеведущая отметила, что повышение материнского капитала в РФ только подтолкнёт людей на грани нищеты заводить детей, и они прибегнут к любым махинациям, чтобы обналичить эти деньги. Телеведущая объяснила, что страна должна заботиться не о повышение маткапитала, а о благосостоянии граждан, чем и вызывала критику многих общественных деятелей.
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