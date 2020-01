В логотипе Космических войск США нашли сходство с эмблемами из «Стартека»

Интернет-пользователей насмешил логотип Космических войск Соединенных Штатов, представленный накануне американским президентом Дональдом Трампом.

Трамп опубликовал логотип на своей странице в Twitter. Изображение круглой формы имеет в центре схематическую модель Земли, на темно-синем фоне за ней расположены звезды. На переднем плане – белая фигура в виде наконечника стрелы, устремленная вверх и опоясанная орбитой.

After consultation with our Great Military Leaders, designers, and others, I am pleased to present the new logo for the United States Space Force, the Sixth Branch of our Magnificent Military! pic.twitter.com/TC8pT4yHFT

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 24, 2020

Комментаторы сразу же отметили, что эмблема напоминает символ Объединенной федерации планет из американского научно-фантастического сериала «Стартрек».

«Где-то я видел этот символ… Но где…» – с иронией пишет @windthin.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Boody (@boodyinblack) 25 Янв 2020 в 1:22 PST

«Лол, вы что, просто украли логотип «Стартрека»?» – удивился @eugenegu.

«Дональд Трамп использовал доллары из наших налогов для этого логотипа «великолепных Космических сил», который выглядит как нечто из «Звездных войн», – посетовала @glamelegance.

«Кажется, где-то здесь есть нарушение прав на фирменный знак», – пишет @AdamParkhomenko.

«Видимо, с вами скоро свяжутся адвокаты «Стартрека», – добавил @Pappiness.

«Серьезно? Надеюсь, на вас подадут в суд за нарушение авторских прав. Неужели в Белом доме нет никого с мозгами? Я имею в виду буквально», – возмутился @Katpa73.

Но многие отнеслись к публикации Трампа восторженно.

«Сделать космос великим снова!» – написал @thebradfordfile, обыграв лозунг Трампа «Сделаем Америку великой снова».

«Спасибо президенту Трампу за спасение Америки! Обама ненавидел наших военных и разрушил экономику. Слава Богу, у нас снова есть настоящий президент», – написал @ComfortablySmug.

Напомним, в конце декабря Трамп официально объявил о создании Космических войск США.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры для недопущения распространения в республике нового типа коронавируса из Китая. «Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», – написал Токаев на своей странице в Twitter. По последним данным Госкомитета здравоохранение КНР, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV […]