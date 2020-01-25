Путин направил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении

Президент РФ Владимир Путин направил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг, информирует пресс-служба Кремля.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«В РФ разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в ней.

Напомним, в пятницу в Турции произошло мощное землетрясение, погибли 20 человек.

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