Путин направил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении

Президент РФ Владимир Путин направил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг, информирует пресс-служба Кремля.
Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.
«В РФ разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в ней.
Напомним, в пятницу в Турции произошло мощное землетрясение, погибли 20 человек.
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