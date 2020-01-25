Путин направил Эрдогану соболезнования в связи с гибелью людей при землетрясении

25.01.2020, 12:19, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин направил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с жертвами и масштабными разрушениями, вызванными землетрясением в провинции Элязыг, информирует пресс-служба Кремля.

Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«В РФ разделяют боль и скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на скорейшее выздоровление всех пострадавших», – говорится в ней.

Напомним, в пятницу в Турции произошло мощное землетрясение, погибли 20 человек.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять меры для недопущения распространения в республике нового типа коронавируса из Китая. «Правительству поручено принять решительные организационные меры по недопущению распространения коронавируса из Китая на территории Казахстана», – написал Токаев на своей странице в Twitter. По последним данным Госкомитета здравоохранение КНР, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа 2019-nCoV […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика