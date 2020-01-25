СМИ рассказали о многодетной семьи, которую похвалил Путин

Журналисты встретились с многодетной семьей Епифановых из Липецкой области, которой пообещал помочь президент РФ Владимир Путин во время встречи с общественностью в городе Усмань.

С семьей встретились журналисты издания Mash, видео интервью было опубликовано в Telegram.

Валентина и Сергей Ефановы воспитывают 20 детей, только восемь из них – родные. Все они учатся, несколько старших ребят уже служат в армии.

Частые гости в семье – дети из других многодетных семей и детских домов. Глава семейства организовал для этого даже небольшую мастерскую деревянных изделий, где подростки могут раскрывать свой творческий потенциал.

«С детьми живешь по-настоящему. Не просто проживаешь и коптишь небо, а живешь полноценной жизнью, со всеми радостями, невзгодами, всеми проблемами. Но ради них стоит жить», – сказал Сергей Ефанов.

Ранее в ходе встречи президента Владимира Путина с общественностью Липецкой области к российскому лидеру обратилась одиннадцатиклассница из села Бобринское, попросив помощи в реализации проекта многодетной семьи Сергея и Валентины Ефановой.

«У нас есть семейный проект: приемные дети из детских домов во главе с папой делают деревянные изделия – кормушки, все что угодно, и дарят это в детские сады, школы и также в интернаты. Семейный проект существует в основном на бюджет нашей семьи. Но с этого года желающих участвовать в нем стало намного больше, и именно детей из детских домов. Но мы, к сожалению, не можем предоставить им возможность участвовать, потому что у нас очень маленькое помещение. Мы хотели бы попросить поддержку, чтобы нам помогли это расширить», – рассказала девушка.

Глава государства отметил, что проект замечательный и пообещал обязательно помочь.

«Вот я хочу в камеру повернуться и сказать: Валентина и Сергей, большое вам спасибо и низкий поклон», – сказал президент.

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