Мнение: Шутник юмора

Я искренне полагала, что местные царьки, руководившие регионами в 90-е, у нас на Руси перевелись. Персонажи, бравшие по поручению Ельцина «суверенитета сколько хотите», поделившие Россию на удельные княжества, при Путине вывелись подчистую, а сами регионы поняли, что губернатор — это не князь, а завхоз.

Ошиблась. Знакомьтесь, руководитель Чувашии. Зовут его Миша. По фамилии — господин Игнатьев. По амбициям — удельный князь. По факту — агроном из деревни.



Фото: Соцсети

Миша собрал служащих МЧС. Не просто так, а по поводу — за государственные деньги, за счёт бюджета были куплены новенькие пожарные автомобили. Ключи от них князёк Михаил решил вручить лично.

Что из этого вышло?

Миша построил офицеров на плаце. Вызвал одного из строя и заставил его скакать козлом. Мише было весело, а всем неудобно — офицеров, спасающих наши жизни, заставили унижаться:

Видео: Соцсети

Пресс-служба князя Игнатьева, когда видео попало в соцсети, быстро отмазалась — это ведь шутка!

Серьёзно? Вот это унижение — шутка? Такие шутки, возможно, уместны на зоне, но никак не в публичном пространстве.

Я понимаю, что требовать этикета от агронома, возможно, не стоит. Но тут явно ведь дело даже не в воспитании, не в манерах, а в менталитете Миши. Завхоз Чувашии искренне полагает, что с барского плеча сделал подарок — пожарные автомобили, которые предназначены людям, и куплены за наш с вами счёт.

Буквально неделю назад Миша Игнатьев уже заявил, что нужно мочить журналистов и блогеров. Болтают много. Приедут в Москву — все смелые. Не боятся Мишу, князя Чувашского.

«Поэтому нужно четко обозначить – надо их [приезжающих из регионов журналистов] мочить, как в народе говорят. Надо мочить. Рассказывать. Откуда они приехали, с какими помыслами, где живут, где трудятся, на чем зарабатывают. Об этом нужно говорить».

Мочить? Как террористов в сортире? Убивать, уничтожать граждан России, которые говорят о Михаиле Игнатьева правду?

Кого нужно мочить или всё же не стоит, завхоз Чувашии даже рассуждать не имеет права. Зато я, как самый читаемый блогер России, могу ответственно заявить, что поведение главы Чувашии Михаила Игнатьева не соответствует занимаемой им должности. Ведёт он себя, простите, не как губернатор, а как уголовник в тюремной камере, и явно не понимает, как нужно служить на своей должности людям.

А вы как считаете?

Источник: Лена Миро

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