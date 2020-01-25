Дело завода «Краян». Подозрения вручили еще четырем лицам

24 января детективы Национального антикоррупционного бюро при процессуальном руководстве Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили о подозрении еще четырем фигурантам дела, информирует пресс-служба НАБУ.

В бюро не называют имен новых подозреваемых, но называют их фактическими организаторами и контролерами схемы завладения 92,6 млн грн средств из горбюджета Одессы во время покупки здания завода «Краян».

Речь идет о физическом лице, которое осуществляло фактический надзор за компанией «Девелопмент Элит» в схеме, двух физлицах, координировавших взаимодействие участников схемы, и пособнице, которая представляла группу лиц, имеющих влияние на чиновников Одесского горсовета.

Таким образом, количество подозреваемых по делу возросло до 12. Восьмерым из них выдвинули обвинения, дело рассматривают в суде.

По данным следствия, в сентябре 2016 года Одесский горсовет приобрел здание завода «Краян» за 185 млн грн у частной структуры, которая в начале 2016 года купила его на аукционе, организованном ликвидатором предприятия, за 11,5 млн грн. Полученные от городских властей средства фирма-продавец попыталась перечислить компании, как утверждают в прокуратуре, с признаками фиктивности.

3 октября 2018 года в НАБУ сообщили, что прокуроры САП вручили восьми подозреваемым, среди которых мэр Одессы, обвинительный акт по делу завода «Краян». 5 октября стало известно, что прокуратура передала в одесский суд обвинительный акт в отношении Труханова.

14 ноября Малиновский райсуд Одессы начал рассматривать уголовное производство в отношении Труханова и других чиновников Одесского горсовета.

В мае 2019-го САП согласовала изменение обвинения и снизила сумму ущерба до 92,6 млн грн.

25 июня 2019 года на заседании Малиновского районного суда Одессы представитель государственного обвинения во время дебатов запросил для Труханова наказание в виде 12 лет тюремного заключения, для других обвиняемых – от семи до 11 лет.

Кроме того, прокуроры просили конфисковать имущество фигурантов дела и запретить им занимать государственные должности в течение трех лет.

9 июля суд завершил оглашение оправдательного приговора на 400 страниц – Труханов и остальные подозреваемые признаны невиновными, состав уголовного правонарушения в их действиях не доказан.

31 июля глава САП Назар Холодницкий обжаловал приговор.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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