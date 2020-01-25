Песков заявил, что указов об отставке Суркова нет

Указов об отставке помощника президента РФ Владимира Путина Владислава Суркова пока нет. Об этом в комментарии агентству «Интерфакс» 25 января сказал спикер президента России Дмитрий Песков.

Он добавил, что не располагает информацией по этому вопросу.

Также по словам Пескова, политика России «на украинском направлении» не менялась и «любые рассуждения на эту тему – личная точка зрения».

25 января директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову, заявил, что Сурков уходит с госслужбы «в связи со сменой курса на украинском направлении».

Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008-м стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011-м – заместителем главы правительства. Работает помощником президента России с сентября 2013 года.

Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандском формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.

24 января Путин назначил своими помощниками бывшего министра культуры Владимира Мединского и экс-министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Об увольнении Суркова Кремль пока не сообщал.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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