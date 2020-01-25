Замок Пугачевой и Галкина может оказаться под угрозой из-за строительства высоток

Многие СМИ недавно распространили информацию о том, что лес возле известного замка Аллы Пугачевой и Максима Галкина в деревне Грязь планируют вырубить, а землю отдать под застройку высоток. Впрочем, знаменитости вместе со своими соседями уже выступили против такого решения.
По их словам, в таком случае жители близлежащих населенных пунктов попросту лишатся мест для прогулок. К тому же, некоторые жители данных посёлков именно ради уединения покинули Москву, переехав в тихое Подмосковье. Впервые о вырубке леса заговорили почти 4 года назад, однако жители нескольких деревень Одинцовского района решили созвать собрание для обсуждения данного вопроса.
Напомним, что Галкин начал постройку дома еще в середине 2000-х годов, до свадьбы с Аллой Пугачевой. Замок супругов действительно шикарно обустроен, а само жилье можно заметить сразу на въезде в деревню.
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