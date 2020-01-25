Критически важное обновление Windows 10 вызывает «синий экран смерти»

Критически важное обновление операционной системы Windows 10 под номером KB4528760 способно вызывать «синий экран смерти». В корпорации пока не дали официальных комментариев по этому поводу.
После установки необходимого обновления для Windows 10, которое должно существенно повысить безопасность пользовательских данных, многие владельцы компьютеров и ноутбуков столкнулись с трудностью. Сначала некоторые пожаловались, что KB4528760 вовсе не хочет загружаться и устанавливаться, но даже в случае, когда никаких сложностей на этом этапе не возникло, появилась другая трудность. После установки обновления система Windows 10 выдавала критическую ошибку, известную также как «синий экран смерти». В компании Microsoft отметили, что они уже знают, но комментировать возможные причины не стали.
Пользователи в Сети начали собственное расследование причин прекращения работы Windows 10. Они установили, что с ошибками столкнулись только те владельцы компьютеров, на которых установлены операционные системы May 2019 Update и November 2019 Update. Также у всех, кого затронули трудности с обновлением, отключили у себя функцию Connect, позволяющую превратить компьютер в беспроводной экран и запустить на нём удалённую трансляцию необходимого контента.
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