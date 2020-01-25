В Сети показали рендеры бюджетной версии iPhone 9

25.01.2020, 12:04, Разное

В Сети показали рендеры будущей новинки в лице бюджетной версии iPhone 9 или SE2. У смартфона основная камера с одним модулем и выразительный Touch ID на передней панели.
В Apple пока не торопятся анонсировать новый смартфон в бюджетной линейке, но это не мешает умельцам из Сети представлять свои работы. На одном из рендеров попытались воссоздать возможный внешний вид телефона, который может получить название iPhone 9 или iPhone SE2. Дизайнеры сделали его в стиле iPhone 8, но с рядом существенных изменений. Речь идёт об основной камере, которая будет всего с одним модулем из-за небольшой цены устройства. Дактилоскопический датчик с функцией Touch ID вряд ли разместят под экраном и на рендерах его показали прямо на лицевой панели, повторяя модель SE.

Ни о какой ценовой категории iPhone 9 не говориться. Также, на фоне отсутствия комментариев от Apple, до конца не ясно, будет ли вообще анонсирована бюджетная модель смартфонов. Даже в этом случае неизвестно, как она будет выглядеть.



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