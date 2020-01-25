Число пострадавших от землетрясения в Турции превысило 1000 человек, 22 человека погибли

25.01.2020, 11:57, Новости дня

Количество людей, погибших в результате землетрясения на востоке Турции, выросло до 22. Ранее сообщалось о 19 погибших. Больше тысячи человек пострадали. Об этом пишет Reuters.

Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км.  В городах, находившихся неподалеку от эпицентра, разрушены десятки домов, под завалами могут находиться люди. Подземные толчки также ощущались в Сирии, Ливане и Иране.

Magnitude 6.8 quake jolts eastern #Turkey #Earthquake 🇹🇷 pic.twitter.com/54Bth3dowa

— Raheel Khan (@RaheelNama) January 24, 2020

В районе землетрясения работают 493 команды спасателей. Власти Греции выразили готовность также отправить на помощь свои поисково-спасательные отряды.



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