Число пострадавших от землетрясения в Турции превысило 1000 человек, 22 человека погибли

Количество людей, погибших в результате землетрясения на востоке Турции, выросло до 22. Ранее сообщалось о 19 погибших. Больше тысячи человек пострадали. Об этом пишет Reuters.
Эпицентр землетрясения магнитудой 6,8 находился в районе города Сивридже в провинции Элязыг на глубине 6,7 км. В городах, находившихся неподалеку от эпицентра, разрушены десятки домов, под завалами могут находиться люди. Подземные толчки также ощущались в Сирии, Ливане и Иране.
Magnitude 6.8 quake jolts eastern #Turkey #Earthquake 🇹🇷 pic.twitter.com/54Bth3dowa
— Raheel Khan (@RaheelNama) January 24, 2020
В районе землетрясения работают 493 команды спасателей. Власти Греции выразили готовность также отправить на помощь свои поисково-спасательные отряды.
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