Мнение: Новый вирус придет в Россию вместе с 2 миллионами китайских туристов

Новый китайский коронавирус 2019-nCoV, к сожалению, оказался гораздо опаснее, чем предполагалось изначально. Общее число заболевших превысило 800, уже 26 человек умерло от этой болезни. Пекин заблокировал город Ухань, считающийся источником опасной инфекции, на карантин, но поздно. Коронавирус уже начал «гулять» по планете: случаи заражения им зафиксированы не только в Азии, но и в США, и Мексике. Как скоро эта зараза попадет в Россию, и чем грозит миру масштабная эпидемия?

О том, почему именно Китай может стать рассадником опасной инфекции, мы подробно рассказывали ранее. Причины довольно просты. С одной стороны, это гигантское по численности население, очень плотно и компактно проживающее в основном на морском побережье. С другой стороны, фактором риска являются некоторые местные китайские особенности. Так, в традиционной медицине и кулинарии широко используются разные экзотические представители фауны, например, змеи или летучие мыши. Именно они считаются главными подозреваемыми в качестве источника инфекции. В портовом городе Ухань, что стоит сейчас на карантине, очагом заражения был рынок, где как раз и продавалась подобная живность.

Китайские власти, в отличие от событий 2003 года, не стали скрывать информацию о вспышке опасного заболевания и сразу стали с ним бороться. В провинции Хубэй, где находится Ухань, в десяти городах остановлена работа общественного транспорта, чтобы снизить риск передачи инфекции между людьми. Да, случилось самое страшное: вирус, судя по всему, мутировал и теперь передается не только от животных людям, но и от человека к человеку.

Возникает закономерный вопрос, насколько быстро китайский коронавирус доберется до России, и как он отразится на нашей стране в целом.

Вопрос далеко не праздный. В последние годы Россия стала весьма популярным местом для туристов из Поднебесной. В 2018 году в нашей стране побывало 2 миллиона граждан КНР, большая часть из них была отдыхающими. К слову, даже есть прямой рейс до Москвы из того самого Уханя, который сейчас отменен. В прошлом году поток китайских туристов только возрос. Кроме того, российские туристы сами не прочь отдохнуть на китайских курортах, например, на острове Хайнань. Бесстрашные россияне в своей массе не спешат отказываться от своих путевок. Наконец, не стоит забывать про жителей КНР, которые приезжают в нашу страну по своим делам. Так, последний из умерших, 26-й по счету, скончался в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией.

Учитывая, что вакцины просто нет, а отечественная система здравоохранения как следует «оптимизирована», становится тревожно. Но, помимо опасности «выкашлять свои легкие» от неизученной заразы, будут и иные негативные последствия.

Так, в 2003 году, по разным оценкам, предыдущий коронавирус китайского происхождения обошелся экономике Азиатско-Тихоокеанского региона в 30 миллиардов долларов прямых убытков. Учитывая, что сегодня АТР, и Китай в частности, являются флагманами мировой экономики, их проблемы аукнутся всем остальным, например, нашей России с ее сырьевым экспортом.

17 лет назад это сработало следующим образом. Резкое сокращение авиаперевозок из-за страха перед эпидемией привело к падению спроса на топливо. Тогда нефтяные котировки просели на 33%. Сегодня проблема переизбытка горючего усугубится тем, что в КНР запланирован ввод в строй новых НПЗ. В совокупности это неминуемо приведет к проседанию мировых нефтяных котировок. Серьезные убытки понесут авиаперевозчики и сектор туризма. В выигрыше будут разве что фармкомпании, которые немедленно взвинтят цены на свою продукцию.

Получается, что сегодня Китай может стать не только очагом смертельных инфекций, но и источником мирового экономического кризиса. Эпидемия рискует стать тем самым «черным лебедем», который толкнет костяшки домино.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/162331.html

Источник: Достало

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