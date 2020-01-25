Экс-президент Латвии раскритиковал нападки на русский язык

Экс-президент Латвии Андрис Берзиньш раскритиковал нападки на русский язык в его стране, призвав использовать его наравне с другими.

Берзиньш заявил в интервью газете Neatkariga Rita Avize, что «ни люди, ни язык не являются врагами», и спорить можно «о системе, но не о народе», передает РИА «Новости».

«По–моему, на русском языке говорят больше, чем на немецком», – добавил он.

Политик подчеркнул, что ни в одной стране не борются с языками. Кроме того, по мнению Берзиньша, Латвии, недра которой бедны, следует начать пересматривать отношение к языкам.

«Проживая в таком месте, как Латвия, необходимо использовать преимущество языков: если мы не можем извлечь из земли ничего дешевого и дорого продаваемого, то мы должны использовать языки, которые мы знаем, – латышский, русский, немецкий, английский», – заключил экс-президент.

Напомним, в Латвии один государственный язык – латышский. Русский имеет статус иностранного, не хотя родным его считает около 40% населения.

В Латвии призывали сделать разговоры на русском языке платными, а также предлагалось запретить агитацию не на госязыке.

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