Песков опроверг подписание указа об отставке Суркова

25.01.2020, 11:44, Новости дня

Указа об отставке помощника президента РФ Владислава Суркова нет, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Я не располагаю никакой информацией относительно отставки Суркова. Каких-либо указов президента на этот счет нет», – приводит его слова РИА «Новости».

«Указа об отставке Суркова пока нет», – сказал Песков радиостанции «Эхо Москвы».

Песков подчеркнул также, что Москва не меняла свою политику относительно ситуации на Украине. «Это не соответствует действительности и отражает лишь личную точку зрения того, кто об этом говорит», – приводит его слова ТАСС.

Ранее политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы. По его словам, причиной такого решения стала смена «курса на украинском направлении».

Сурков занял пост помощника президента в сентябре 2013 года.



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