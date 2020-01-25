Короткая бодрая прогулка может заменить чашку кофе

Быстрая ходьба, даже в течение всего 20 минут, может «бодрить» рабочую память так же, как утренняя чашка кофе. Это показало канадское исследование, опубликованное в Nature Scientific Reports. Кроме того, физическая активность может уменьшить такие негативные последствия отмены кофеина, как головные боли, чувство усталости и раздражительность.

Рабочая память отвечает за временное хранение информации и работу с ней в конкретный момент времени. Она включается, например, когда нужно вспоминать номер телефона, который был только что назван, и при сопоставлении новых знаний и полученных ранее.

Исследователи сравнили воздействие на рабочую память одного цикла аэробных упражнений (фактически, 20-минутную быструю ходьбу) с одной дозой кофеина (эквивалент примерно одной чашки кофе). Они обнаружили, что быстрая прогулка имеет преимущества перед кофеином. Полезный эффект прогулки был сопоставим с эффектом кофеина, но не имел его побочных действий.

«Здоровые люди, которые пьют две чашки кофе в день, не испытывают проблем, то есть, это не оказывает негативного влияния на большую часть их физиологических функций. Однако для особых групп людей употребление кофеина может быть проблематичным и должно быть ограничено или уменьшено», – объяснила Аниса Морава (Anisa Morava), соавтор исследования.

Кофеин не рекомендован при наличии тревожного расстройства, тремора мышц, беременности. Повышенному риску негативных последствий употребления кофеина также подвергаются люди, которые пьют больше четырех чашек кофе в день. Снизить кофеиновую зависимость довольно сложно, но физическая активность может облегчить этот процесс.

«Если люди испытывают синдром отмены, быстрая ходьба может уменьшить некоторые его симптомы», – отметила Аниса Морава.

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