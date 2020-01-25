Стало известно местонахождение сбившего украинский самолет иранца

Человек, по вине которого иранские вооруженные силы 8 января сбили украинский самолет, приняв его за ракету, в настоящее время находится в тюрьме, сообщил министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

«Человек, который по ошибке сбил в Иране украинский самолет, сегодня находится в тюрьме», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на ISNA.

Напомним, 8 января Boeing 737 компании «Международные авиалинии Украины» потерпел крушение после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек. Иран признал, что украинский самолет был сбит по ошибке: воздушное судно приняли за крылатую ракету. 21 января власти Ирана признали, что в самолет попали две ракеты.

Подозреваемых в причастности к крушению лайнера арестовали.





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