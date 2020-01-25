В Ростове обсудили тему пенсий и прожиточного минимума в поправках к Конституции

Индексация пенсий и прожиточного минимума вызвали наибольший интерес у общественников при обсуждении законопроекта о поправках к Конституции РФ в Ростове-на-Дону.
В диалоге приняли участие представители муниципалитетов, общественных организаций и активисты, сообщила ТАСС член рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию, ответственный секретарь Общероссийского общественного движения «Поисковое движение России» Елена Цунаева.
«Самыми близкими для активистов стали статьи, касающиеся индексации пенсии и прожиточного минимума. Люди размышляют, каким образом все будет реализовываться», – сказала Цунаева, добавив, что участники встречи проявили особый интерес в обсуждении этих социально значимых тем.
Как рассказали в пресс-службе регионального отделения Общероссийского народного фронта (ОНФ) по Ростовской области, обсуждения деятельности рабочей группы и предполагаемых изменений в Конституции продолжались около часа. Участников встречи интересовали также вопросы о международных договорах, о местном самоуправлении и распределении полномочий между правительством, Госдумой и Госсоветом, а также о гражданстве лиц, занимающих высшие государственные должности.
По словам Цунаевой, один из пользователей интернета предложил распространить запрет на двойное гражданство для высокопоставленных чиновников в РФ и на их супругов. ОНФ Ростовской области поддержал данное предложение, тогда как сама Цунаева приняла иную точку зрения: «Моя точка зрения заключается в том, что они имеют право выбирать, мне это представляется как ограничение личных свобод».
«Мы не меняем первую, вторую и девятую главы конституции. Что касается остальных положений, то предложения можно передавать, например, через меня, через любого члена рабочей группы. Техническое сопровождение деятельности рабочей группы осуществляет Общественная палата РФ – смело можно писать на ее адрес», – добавила Цунаева.
Напомним, в обсуждениях поправок в конституцию РФ в нескольких регионах принимают участие региональные журналисты, аспиранты и студенты, представители муниципалитетов и общественных организаций.
Напомним, в понедельник, 20 января, президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках к Конституции. В нем предлагается закрепить нормы об индексации пенсий, зависимости величины МРОТ от прожиточного минимума, новые требования к кандидатам в президенты и депутатам и т. д. 23 января Госдума единогласно приняла в первом чтении внесенный главой государства законопроект.
На подготовку поправок ко второму чтению, которое может состояться, по словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, 11 февраля, отведено 15 дней.
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