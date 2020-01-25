«Избавьтесь от нее». СМИ обнародовали запись разговора, где якобы Трамп требует отставки Йованович

Телеканал АВС 24 января обнародовал часть аудиозаписи разговора, который возможно состоялся между президентом США Дональдом Трампом и американским бизнесменом Львом Парнасом 30 апреля 2018 году.

Во время этой беседы якобы Трамп требовал отставки тогдашнего посла США в Украине Мари Йованович. По данным собеседников телеканала, беседа состоялась во время ужина в отеле «Trump International» в Вашингтоне. Разговор записал бизнесмен Игорь Фруман, который тоже присутствовал на встрече, утверждают они.

«Думаю, мы должны начать с того, чтобы избавиться от посла [Йованович]. Она пришла из администрации Клинтона… Она, по сути, ходит и говорит всем, мол, подождите, ему (Трампу. – «ГОРДОН») будет объявлен импичмент, только подождите», – сказал человек, голос которого похожий на голос Парнаса.

Трампа это разозлило и он сказал уволить Йованович, рассказал Парнас телеканалу СNN в январе 2020-го, вспоминая о беседе.

«Избавьтесь от нее! Избавьтесь от нее завтра. Мне все равно. Уберите ее завтра. Избавьтесь от нее. Окей? Сделайте это», – заявил голос на аудиозаписи, похожий на голос американского лидера.

Бизнесмены Парнас и Фруман являются соратниками личного адвоката Трампа Рудольфа Джулиани. Они были арестованы в октябре 2019 года. Бизнесменов подозревают в сговоре с целью мошенничества с финансированием избирательной кампании, ложных заявлениях в Федеральную избирательную комиссию и фальсификации документов.

Экс-посол Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович заявила на слушании в комитете Конгресса США, что украинский министр внутренних дел Арсен Аваков сказал ей, будто бизнесмены Парнас и Фруман были заинтересованы в ее отставке.

22 июля вышло совместное расследование издания BuzzFeed и журналистского консорциума по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. В нем говорилось, что Парнас и Фруман причастны к отзыву Йованович. Кроме того, сообщалось, что Парнас рассказал журналистам, как зимой 2019 года устроил переговоры Джулиани с бывшим генеральным прокурором Украины Виктором Шокиным.

Затем при участии Фрумана и Парнаса были организованы две встречи Джулиани с тогдашним главой ГПУ Юрием Луценко. Темой разговоров были материалы следственных органов Украины о возможной связи политической деятельности вероятного соперника Трампа на выборах в 2020 году экс-вице-президента США Джо Байдена с работой его сына Хантера в украинской компании Burisma. По информации журналистов, в планы бизнесменов входила организация контактов Джулиани с Зеленским.

Ситуация с сыном вероятного соперника Трампа на президентских выборахв 2020 году Байдена стала причиной запуска процедуры импичмента Трампа в Конгрессе. Как следует из стенограммы состоявшегося 25 июля 2019 года телефонного разговора Трампа и Зеленского, во время беседы украинский лидер пообещал американскому коллеге, что новый генпрокурор Украины рассмотрит ситуацию с делом против компании Burisma.

Демократы 10 декабря представили статьи, по которым обвиняют Трампа: «злоупотребление служебным положением», а также «препятствование работе Конгресса» во время проведения расследования. Трамп ради личной политической выгоды проигнорировал национальные интересы США, когда просил Зеленского вмешаться в выборы президента США в 2020 году, считают конгрессмены.

На заседании вечером 18 декабря Палата представителей одобрила обе статьи обвинения в рамках процедуры импичмента Трампа. Он стал третьим президентом США, которому Палата представителей объявила импичмент.

Йованович возглавляла посольство США в Украине в 2016–2019 годах. Она покинула должность в мае 2019-го. В Госдепартаменте заявляли, что отставка была плановой. По данным Associated Press, посла отозвали досрочно из-за отказа лично просить украинских чиновников о расследовании деятельности в Украине Хантера Байдена.

В октябре в ходе закрытых слушаний в Конгрессе по делу импичмента Трампа Йованович сказала, что ее отставка стала результатом давления президента США на Госдепартамент.

В ноябре Трамп заявил журналистам, что Йованович – вероятно, «очень хорошая женщина», но он ничего о ней не знает. В том же месяце президент США раскритиковал бывшего посла, сказав, что везде, где она работала, дела шли плохо.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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