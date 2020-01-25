Появилось фото вероятного места первого заражения коронавирусом в Китае

25.01.2020, 11:12, Новости дня

В Сети опубликовали фотографию рынка морепродуктов в китайском городе Ухань, с которого, по предварительным данным, могло начаться заражение новым типом коронавируса.

Фотографию опубликовал в Twitter пользователь @muyixiao. Он обвел красным надпись на названии прилавка, где, по его словам, замазан последний иероглиф, означающий «дикий».

Пользователь подчеркнул, что этот снимок сделали уже после того, как стало известно о вспышке заболевания.

На другом фото показан прайс-лист, в котором фигурируют названия диких животных, включая живых волчат и пальмовых куниц. Автор отметил, что не знает, когда сделали соответствующее изображение.

Ранее фотографией рынка в Ухане поделилась проживающая в этом населенном пункте гражданка России Сабина Полякова. По ее словам, торговые площадки закрыли и продезинфицировали, передает РИА «Новости».

Между тем главный врач Иркутской областной клинической больницы Владимир Хабудаев сообщил, что пятеро студентов Байкальского государственного университета (БГУ), уроженцев КНР, были госпитализированы с респираторным заболеванием, передает ТАСС.

По предварительным данным, у них грипп типа А, однако медики решили проверить возможное наличие болезни, вызванной коронавирусом.

Врач отметил, что к нему обратился ректорат БГУ из-за того, что «на занятия не вышли несколько студентов из КНР». Выяснилось, что студенты «заболели два-три дня назад».

«На каникулы они уезжали домой и укладывались в инкубационный период для коронавирусной инфекции. Госпитализированы пять человек (…) На сегодняшний момент известно, чем болеют эти пациенты: у всех выделен вирус гриппа А – сезонный, характерный для этого времени. Но чтобы полностью исключить коронавирусную инфекцию, мы отправили материал(для анализов) в Новосибирск», – отметил Хабудаев, добавив, что результаты исследования медики ожидают поздним вечером в субботу.

До этого сообщалось об 1 тыс. 287 заболевших коронавирусом в Китае (по другим данным – 1 тыс. 330 человек), из которых 41 погиб. Еще 13 тыс. 967 человек находятся под медицинским наблюдением из-за тесного контакта с носителями вируса.

В числе погибших один из ведущих врачей в Ухане – глава отделения оториноларингологии Больницы китайской и европейской медицины Лян Удун.

Пекин уже заподозрили в сокрытии истинного числа случаев заражения коронавирусом. В пятницу власти Франции объявили, что вирус проник в Европу.



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