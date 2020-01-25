Наука: Потребление сахара изменяет биохимию мозга

Среди ученых не утихают споры об идее пищевой зависимости. Исследователи из Орхусского университета углубились в эту тему и изучили, что происходит в мозге свиней, когда они пьют сахарную воду.

Вывод ясен: сахар влияет на схему вознаграждения мозга способами, аналогичными тем, которые наблюдаются при употреблении наркотических веществ.

Любой, кто замечал за собой попытки найти в своих кухонных шкафчиках забытый кусочек шоколада, знает, как трудно контролировать желание съесть что-нибудь вкусненькое. Но действительно ли это зависимость?

«Нет сомнений в том, что сахар обладает несколькими физиологическими эффектами, и есть много причин, почему он не слишком полезен для здоровья. Но я сомневался в том, что сахар влияет на мозг и поведение, и надеялся, что смогу развенчать этот миф», — говорит Майкл Винтердал (Michael Winterdahl), доцент кафедры клинической медицины Орхусского университета и один из главных авторов работы.

Компульсивное потребление пищи зависит от множества факторов, поэтому искать причинно-следственные связи довольно тяжело. Большинство исследований пищевого поведения проводится на крысах. Хотя крысы – известные сладкоежки, их гомеостатические механизмы увеличения веса, изменений метаболизма и типа накопления жира значительно отличаются от таковых у людей. Поэтому к результатам экспериментов с ними нужно относиться аккуратно.

Геттингенские мини-пиг или карликовые домашние свиньи – это довольно крупные всеядные животные с хорошо развитым мозгом, снимки которого в сканерах можно получить с достаточным разрешением. К тому же его определенные субкортикальные и префронтальные области более точно отражают функции человеческого мозга. В этой работе авторы использовали визуализацию с помощью позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) для изучения распределения и доступности in vivo μ-опиоидных рецепторов и дофаминовых рецепторов D2/3 у карликовых свиней в модели субхронического воздействия сахарозы.

В эксперименте семь свинок получали два литра воды с сахарозой ежедневно в течение 12-дневного периода. Чтобы отразить последствия потребления сахара, исследователи просканировали мозг свиней в начале эксперимента, после первого дня и после 12-го дня сладкой диеты.

Значительное снижение потенциала связывания [11C] раклоприда (BPND) в сравнении между исходным уровнем и после 12 дней употребления воды с сахарозой.

«После всего лишь 12 дней приема сахара мы могли наблюдать серьезные изменения в дофаминовой и опиоидной системах мозга. Фактически, d опиоидной системе, которая связана с удовольствием, повысилась активировность уже после самого первого приема», — говорит Майкл Винтердал.

С помощью ПЭТ исследователи показали, что к концу эксперимента доступность μ-опиоидных, а также дофаминовых рецепторов 2 и 3 типа в системе вознаграждения оказалась сниженной, включая прилежащее ядро, префронтальную и переднюю поясную кору. Подобные результаты показывают, что сахароза воздействует на механизмы вознаграждения аналогично веществам, вызывающим зависимость.

Когда мы испытываем что-то значимое, мозг награждает нас чувством удовольствия, счастья и благополучия. Это может произойти в результате воздействия естественных стимулов (секс, общение или изучение чего-то нового). Как «естественные», так и «искусственные» стимулы (наркотические вещества) активируют систему вознаграждения мозга похожим образом, приводя к высвобождению дофамина и других веществ.

«Если сахар может изменить систему вознаграждения мозга уже через двенадцать дней, как мы наблюдали у свиней, вы можете себе представить, что естественные стимулы, такие как обучение или социальное взаимодействие, отодвигаются на второй план и заменяются сахаром и/или другими искусственными раздражителями. Мы все ищем прилив дофамина, и если что-то способно дать нам больше удовольствия меньшими усилиями – именно это мы и выберем», — объясняют авторы.

Конечно, к этим данным тоже стоит относиться с осторожностью, поскольку карликовые свиньи – все-таки не идеальная модель человеческой системы. Тем не менее метод измерения использовался точный, а значит дискуссия о том, можно ли считать любовь к сладкому видом зависимости, небезосновательна.

Результаты исследования опубликованы в журнале Scientific Reports.

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