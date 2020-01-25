Захарова по-китайски поздравила жителей КНР

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова поздравила китайцев с наступлением Нового года по лунному календарю.
Обращение представителя российского внешнеполитического ведомства на китайском языке опубликовано на странице МИД во «ВКонтакте».
Новый год по лунному календарю или Праздник Весны (Чуньцзе) – самый любимый праздник китайцев. В этом году он пришелся на 25 января.
Захарова владеет китайским языком. В 2003 году она защитила кандидатскую диссертацию на тему символики празднования традиционного Нового года в современном Китае.
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