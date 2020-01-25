В Китае количество умерших от коронавируса достигло 41, всего заражены 1300 человек

25.01.2020, 10:57, Новости дня

Количество человек, умерших после заражения неизвестным видом коронавируса в Китае, возросло до 41. Общее число заразившихся в мире составляет 1300 человек. Об этом сообщает Reuters.

Как сообщает издание Sina, от коронавируса также умер врач, 62-летний отоларинголов Лян Удун, который лечил заразившихся в городе Ухань.

Заболевшие новым коронавирусом уже обнаружились в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. Накануне стало известно, что первые случаи заражения были зафиксированы и во Франции — в частности, в Бордо. 48-летний пациент два дня назад вернулся из поездки в Китай. Он останавливался в городе Ухань.

Сейчас из-за распространения вируса Ухань находится на карантине, в Китае отменили массовые мероприятия, посвященные Новому году.

Власти Китая сообщили о вспышке вируса неизвестного происхождения 31 декабря.

Ранее The Insider публиковал подробный материал о новом вирусе: Китайский новый код. Откуда взялся коронавирус 2019-nCoV и чем он так опасен.



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