В Китае количество умерших от коронавируса достигло 41, всего заражены 1300 человек

Количество человек, умерших после заражения неизвестным видом коронавируса в Китае, возросло до 41. Общее число заразившихся в мире составляет 1300 человек. Об этом сообщает Reuters.
Как сообщает издание Sina, от коронавируса также умер врач, 62-летний отоларинголов Лян Удун, который лечил заразившихся в городе Ухань.
Заболевшие новым коронавирусом уже обнаружились в Таиланде, Японии, Южной Корее и США. Накануне стало известно, что первые случаи заражения были зафиксированы и во Франции — в частности, в Бордо. 48-летний пациент два дня назад вернулся из поездки в Китай. Он останавливался в городе Ухань.
Сейчас из-за распространения вируса Ухань находится на карантине, в Китае отменили массовые мероприятия, посвященные Новому году.
Власти Китая сообщили о вспышке вируса неизвестного происхождения 31 декабря.
Ранее The Insider публиковал подробный материал о новом вирусе: Китайский новый код. Откуда взялся коронавирус 2019-nCoV и чем он так опасен.
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