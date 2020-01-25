Число жертв землетрясения в Турции возросло до 21, более 1 тыс. человек пострадали

Число жертв землетрясения в Турции возросло до 21 человека. Об этом сообщило агентство «Анадолу» утром 25 января.
Количество пострадавших в результате землетрясения – 1015.
После землетрясения магнитудой 6,8 было зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше, пишет агентство.
В городе Элязыг было разрушено четыре здания, на месте завалов ведутся поисково-спасательные работы.
Землетрясение произошло 24 января в 20.55 по местному времени (19.55 по Киеву). Сначала сообщалось о 15 погибших.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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