Седан Lada Vesta получил новую комплектацию Comfort Winter

С начала 2020 года отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» обновил прайс на популярную модель седана Lada Vesta.

В свою очередь, теперь комплектация Comfort Image получила обновленное имя Comfort Winter. Теперь клиенты смогут приобрести более продвинутые версии автомобиля в разных комплектациях, имеющих аналогичное оснащение. В частности, Comfort Winter подразумевает подогрев руля и кожаную оплетку. С учетом улучшения стоимость доплаты равна 13 тысяч рублей.

Также указано, что в модели седана Lada Vesta по комплектации Comfort Multimedia применили аналогичные улучшения, за которые придется заплатить 13 тысяч рублей. Что касается остальных модификаций популярного отечественного седана, то никаких отличий по цене и функционалу не произошло.

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