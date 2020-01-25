Седан Lada Vesta получил новую комплектацию Comfort Winter

С начала 2020 года отечественный автопроизводитель «АвтоВАЗ» обновил прайс на популярную модель седана Lada Vesta.
В свою очередь, теперь комплектация Comfort Image получила обновленное имя Comfort Winter. Теперь клиенты смогут приобрести более продвинутые версии автомобиля в разных комплектациях, имеющих аналогичное оснащение. В частности, Comfort Winter подразумевает подогрев руля и кожаную оплетку. С учетом улучшения стоимость доплаты равна 13 тысяч рублей.
Также указано, что в модели седана Lada Vesta по комплектации Comfort Multimedia применили аналогичные улучшения, за которые придется заплатить 13 тысяч рублей. Что касается остальных модификаций популярного отечественного седана, то никаких отличий по цене и функционалу не произошло.
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