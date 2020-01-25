Hyundai представит новый компактный внедорожник Hyundai AX

Известная компания Hyundai в скором времени представит обновленный внедорожник Hyundai AX, отличающийся компактными размерами.
В свою очередь, официальный дебют автомобиля запланирован на февраль в Индии, где пройдет выставка Auto Expo 2020. В компании анонсировали, что данная модель занимает нижнюю строчку среди всех кроссоверов. Сборкой Hyundai AX займутся на местных предприятиях в Южной Корее. Планируется ежегодно выпускать до 70 тысяч машин.
Под капотом установят 1,1-литровый бензиновый двигатель, который выдает 69 л.с. мощности. Вместе с тем автомобиль можно выбрать с 5-ступенчатой механической коробкой передач или «автоматом», однако во всех комплектациях предусмотрен передний привод. Первыми приобрести компактный внедорожник Hyundai AX смогут исключительно в Индии.
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