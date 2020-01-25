Помпео обругал телеведущую после вопроса об Украине

25.01.2020, 10:51, Новости дня

Госсекретарь США Майк Помпео выругался на американскую ведущую Мэри Луиз Келли после того, как она задала вопрос об Украине, сообщают местные СМИ.

Келли рассказала, что Помпео неоднократно выругался на нее, так как ему не понравилось, что ведущая задала вопросы про Украину, передает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию NPR.

В ходе самого интервью госсекретарь указал, что он согласился обсудить ситуацию в Иране, но не собирался обсуждать политику США в отношении Украины.

Кроме того, после интервью Помпео пригласил ведущую к себе для разговора. Келли заявила, что госсекретарь спросил ее, считает ли она, что американцев волнует Украина.

«Он использовал ругательство в этом предложении и во многих других. Он спросил, могу ли я найти Украину на карте. Я ответила да, и он попросил помощников принести нам карту мира без подписей. Я указала, где находится Украина. Он убрал карту», – рассказала телеведущая.

Как информирует радиостанция, госдепартамент США не стал комментировать эту информацию.

Ранее сообщалось, что Помпео проведет встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским 30 января.



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