Губернатор Забайкалья зачитал рэп для студентов

Губернатор Забайкальского края Александр Осипов поздравил молодежь с Днем студента, записав клип. Глава региона сам сочинил слова, а видеоролик распространила его пресс-служба.
Видео опубликовано в Facebook пресс-службы губернатора. «С Днем студента! Глава Забайкалья оригинально поздравил студентов региона. Пожалуй, как никто за всю историю края, а, может, и России!» – говорится в сообщении.
На кадрах глава региона сидит в кресле в своем кабинете, разговаривает по телефону, затем оборачивается и начинает читать рэп:
«Всю сегодня поздравляю Забайкалья молодежь.
Сыплю в этот день студентам комплиментов полный ковш –
Умным и активным, добрым и спортивным,
Ярким и счастливым ребятам перспективным».
Слова Осипова приводит радиостанция «Говорит Москва».
25 января в РФ отмечают Татьянин день. Святая Татьяна считается покровительницей студентов.
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