Стало известно об уходе Суркова из администрации президента

Помощник президента Владислав Сурков ушел с госслужбы, сообщил политолог Алексей Чеснаков. По его словам, причиной такого решения стала смена «курса на украинском направлении». Сурков занял пост помощника президента в сентябре 2013 года.
Помощник президента Владислав Сурков покинул госслужбу. Об этом в субботу сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. «В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», – пишет Чеснаков в своем Telegram-канале.
Политолог отметил также, что решение Суркова уйти в отставку обусловлено «сменой курса на украинском направлении».
Официального подтверждения информации об отставке Суркова пока нет. В субботу утром на сайте президента РФ Владислав Сурков был указан как помощник президента. В самой администрации сведения о его уходе тоже не комментировали.
В свою очередь главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов утверждает, что вместо Суркова украинским направлением в администрации президента займется бывший вице-премьер Дмитрий Козак, который ушел из правительства после смены премьер-министра 15 января.
С 2013 года и до настоящего времени Сурков занимал должность помощника президента России. Чиновник курировал вопросы социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования конфликта на востоке Украины.
В администрации Кремля Сурков начал работать в 1999 году, заняв пост замруководителя администрации президента РФ. В 2008-2011 годах был первым замруководителя администрации президента. С 2011 года занимал пост зампредседателя правительства России, с 2012-го – руководителя аппарата правительства России. Также был помощником президента в период с 2004 по 2008 год.
В середине января Владислав Сурков ездил в Абхазию, чтобы помочь в урегулировании острого политического кризиса, в результате которого президент республики Рауль Хаджимба ушел в отставку. В Сухуме высоко оценили роль Суркова. «Хотел бы отметить особую роль Российской Федерации. [Замсекретаря Совбеза РФ Рашид] Нургалиев и [помощник президента РФ Владислав] Сурков оказали особое содействие в урегулировании кризиса», – говорил лидер абхазской оппозиции Аслан Бжания.
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