В Сети опубликованы снимки родстера Mercedes-Benz SL

25.01.2020, 10:30, Новости дня

В Сети продемонстрировали новую серию снимков обновленного немецкого родстера Mercedes-Benz SL.

Эксперты высказали предположение, что официальная премьера автомобиля состоится уже в следующем году. Особое внимание здесь уделили внешности родстера, который получил совершенно новую архитектуру. Вместе с тем изменения коснулись также формы светодиодной оптики, бамперов, решетки радиатора и задних фонарей.

Напомним, актуальное поколение автомобиля Mercedes-Benz SL предложено в 2012 году, однако с тех пор интерес к модели не снижается. Более точные сроки выхода на публику будут озвучены лишь после завершения всех текущих доработок и тестовых испытаний немецкого родстера Mercedes-Benz SL.



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