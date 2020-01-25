В Сети опубликованы снимки родстера Mercedes-Benz SL

В Сети продемонстрировали новую серию снимков обновленного немецкого родстера Mercedes-Benz SL.
Эксперты высказали предположение, что официальная премьера автомобиля состоится уже в следующем году. Особое внимание здесь уделили внешности родстера, который получил совершенно новую архитектуру. Вместе с тем изменения коснулись также формы светодиодной оптики, бамперов, решетки радиатора и задних фонарей.
Напомним, актуальное поколение автомобиля Mercedes-Benz SL предложено в 2012 году, однако с тех пор интерес к модели не снижается. Более точные сроки выхода на публику будут озвучены лишь после завершения всех текущих доработок и тестовых испытаний немецкого родстера Mercedes-Benz SL.
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