Новый лифтбек Skoda Octavia RS станет гибридом

Спортивная модификация Skoda Octavia RS в скором времени обзаведется гибридной установкой.
В частности, модель получил электрический агрегат, а также основной 1,4-литровый бензиновый двигатель. В свою очередь, официальная презентация гибридной новинки Skoda Octavia RS состоится на ближайшем автосалоне в Женеве. Ранее чешская марка поделилась тизером новой модели. Общая мощность автомобиля достигнет 250 л.с.
О новой модели известно, что здесь применили 7-ступенчатую роботизированную трансмиссию. Кроме того, новинка способна разогнаться до сотни за 7 секунд. Инженеры сохранили прежнюю платформу MQB с некоторыми доработками. Приобрести гибридную модель Skoda Octavia RS станет возможным в кузовах — универсал и лифтбэк.
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