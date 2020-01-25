Четвертый этап конкурса «Самые стильные в России 2020»: Самая стильная пара

Каждую неделю мы будем публиковать фотографии и имена претендентов на звание «Самые стильные в России 2020» в следующих номинациях: «Классика», «Casual», «Богемный шик», «Самая стильная пара» и других. Победителя в каждой номинации определяют читатели, голосуя за кандидатов с помощью sms-сообщений (HELLO, пробел, номер участника конкурса, который можно найти в новом номере журнала) на номер 5577 или формы на сайте, размещенной ниже.
Сегодня мы представляем образы звезд в категории «Самая стильная пара». Этих людей объединяют не только романтические чувства, но и безупречный вкус. На каком бы светском мероприятии они ни появились, претенденты на звание «Самая стильная пара» всегда гармонично смотрятся вместе.
На этой неделе за звание «Самая стильная пара» поборются: Александр Петров и Стася Милославская, отдавшие предпочтение строгой классике; ценители минимализма Юрий Борисов и Анна Шевчук; Никита Кукушкин и Анна Назарова, умеющие оригинально обыграть даже строгий дресс-код black tie; Риналь Мухаметов и Сюзанна Акежева, сделавшие ставку на единство цвета.
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опросЧей образ лучше? Четвертый этап конкурса "Самые стильные в России-2020": Самая стильная параАлександр Петров и Стася МилославскаяЮрий Борисов и Анна ШевчукНикита Кукушкин и Анна НазароваРиналь Мухаметов и Сюзанна Акежева
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