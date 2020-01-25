Ченнинг Татум и Джесси Джей впервые появились на публике после воссоединения

Два месяца разлуки, похоже, пошли влюбленным на пользу. Минувшим вечером Джесси Джей и Ченнинг Татум впервые с момента разрыва, о котором стало известно в декабре 2019 года, позировали фотографам на фиолетовой ковровой дорожке MusicCares Person of the Year. И то, какими влюбленными глазами Татум смотрел на Джей, не осталось незамеченным.

Для мероприятия Джей выбрала эффектное серебристое платье с открытой спиной, глубоким декольте и провокационным разрезом от бедра. Образ довершили босоножки на высокой шпильке и с тоненькими ремешками, серебристая сумочка на цепочке и крупные серьги-кольца.

Публичному реюниону пары предшествовало официальное заявление соцсетях. Накануне Татум опубликовал совместный снимок, на котором Джесси нежно целует его в подбородок. Оба повязках с рогом единорога.

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Публикация от Channing Tatum (@channingtatum)24 Янв 2020 в 5:32 PST

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Сегодня вечером я буду смотреть, как поет этот единорог, — написал Ченнинг.

Этот пост стал предметов жарких споров среди фанатов, которые начали спорить, что с Ченнингом смотрится лучше — Джесси Джей или же его бывшая супруга Дженна Дьюэнн. Сам Татум эти рассуждения счет неуместными и оборвал их резким комментарием в защиту своей возлюбленной.

Если вы не можете поддерживать бесконечную и неприкасаемую красоту и женщину, которой является Джесс… пожалуйста, любезно уберитесь отсюда. Вы здесь никому не нужны. Особенно мне, —

написал Ченнинг под одним из комментариев, а после продолжил.

Нет никого более потрясающего и красивого, чем Джесс. И да, включая мою бывшую. Так что извините за Ваше мнение. Но то, что я сказал — это факты. Только факты.

Но после, предполагая новый шквал критики, поправился.

Хочу прояснить. Дженна прекрасна и удивительна сама по себе. Я не имею в виду, что она красивее или лучше, чем кто-либо другой. Красота не поддается измерению. Красота в глазах смотрящего.

Напомним, новости орасставании Татума и Джей появились в декабре. Первым об этом сообщил журнал Us Weekly: «Ченнинг и Джесси расстались около месяца назад, но остались хорошими друзьями». Инсайдер издания People также добавил:

Там не было никакой драмы. Они просто решили идти разными путями. У них разные приоритеты по жизни, мало пересечений. Их отношения были полны веселья, но ни к чему серьезному это не привело. Кроме того, Ченнингу нужно много времени проводить в Лос-Анджелесе, чтобы общаться с дочерью Эверли, а Джесси предпочитает Англию.Видимо, влюбленные смогли прийти к общему знаменателю и правильно расставили приоритеты.

О романе актера Ченнинга Татума и певицы Джесси Джей стало известно в октябре 2018 года, после того как они были замечены на романтическом свидании в ресторане Henry’s Tavern в Сиэтле. Спустя несколько дней после этого супруга Ченнинга Дженна Дьюэнн официально подала на развод, поставив точку в отношениях, о конце которых они объявили еще весной.

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