Мнение: О дерзком ходе Путина, поставившем на место…

Подобострастные летописцы называют нынешнего российского президента Владимира Путина мастером многоходовочек. Который иногда ухитряется сделать всего один ход – но какой!
Над этим, свежим, будут ещё долго пускать восторги с чувством глубокого удовлетворения. © Потому что…
Для патриотов и особенно путриотов в нём есть всё. И простота, и красота, и повод для национальной гордости. Всего один ход, один жест – и #Россия отыгралась.
За прежние унижения, за новые #санкции, за будущие уколы…
А дело вот в чём. Когда Владимир #Путин приехал на Форум памяти Холокоста, который проходит в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме, он обменялся рукопожатиями с президентом Франции Эммануэлем Макроном и принцем Уэльским Чарльзом. При этом как отмечается в Telegram-канале RIA_Kremlinpool, глава Государства Российского прошёл мимо вице-президента США Майка Пенса. Молча. Даже не удостоив оного не то, что рукопожатия, но и кивка головы.
Вот это ход, а? Вот это жест…
Так мимоходом «унизить» представителя главной на сегодняшней день сверхдержавы – это и нарочно не придумаешь.
Более того, судя по опубликованным видеокадрам, российский президент не сразу заметил и британского принца Чарльза. Внимание Владимира Путина на это обратили Эмманюэль Макрон и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Тут уж пришлось наследнику британского престола руку-то президентскую протянуть. Но всё равно вышла небольшая дипломатическая оплеуха. За «дело Скрипалей» отместка, видимо…
Или всё гораздо проще, и стареющего лидера уже начали подводить не только манеры, но и зрение с наблюдательностью? Тогда что же дальше?
А вы как относитесь к подобному дипломатическому невежеству?
Источник: Альманах непредвзятого аналитика
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