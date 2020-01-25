Соратник Суркова заявил о его уходе с госслужбы

Помощник президента РФ Владислав Сурков решил уйти с госслужбы. Об этом в Telegram 25 января написал директор российского Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, которого называют приближенным к Суркову.
«В связи со сменой курса на украинском направлении Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», – написал политолог.
Официального подтверждения этой информации пока нет.
Сурков впервые был назначен помощником главы государства в 2004 году, в 2008 году стал первым заместителем руководителя администрации президента, в 2011 году – заместителем главы правительства. Работает помощником президента России с сентября 2013 года.
Он входил в состав российской делегации на переговорах в нормандком формате по урегулированию ситуации на Донбассе, которые прошли в Париже 9 декабря 2019 года.
24 января Путин назначил своими помощниками бывшего министра культуры Владимира Мединского и экс-министра экономического развития РФ Максима Орешкина. Об увольнении Суркова Кремль пока не сообщал.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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