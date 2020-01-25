«Заряженный» Cadillac CT5-V получит мотор на 600 л.с.

25.01.2020, 10:14, Новости дня

В мае 2020 года состоялась официальная премьера новой модели Cadillac CT5-V.

Изначально автомобиль получил 3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 355 л.с. Также новинка приводится в движение автоматической коробкой передач и обладает передним приводом. Вместе с тем американские инженеры подготовили очередную новинку, которая выражена в более высокой производительности.

Так, модель обладает 6,2-литровым агрегатом на 600 л.с. мощности. В данном случае уже установлен полный привод. Среди новшеств значится современный мультимедийный комплекс, а также датчики дождя, система предотвращения столкновений. Пока в компании не называют точную дату выхода «заряженной» модификации указанного автомобиля.



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