«Заряженный» Cadillac CT5-V получит мотор на 600 л.с.

В мае 2020 года состоялась официальная премьера новой модели Cadillac CT5-V.
Изначально автомобиль получил 3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 355 л.с. Также новинка приводится в движение автоматической коробкой передач и обладает передним приводом. Вместе с тем американские инженеры подготовили очередную новинку, которая выражена в более высокой производительности.
Так, модель обладает 6,2-литровым агрегатом на 600 л.с. мощности. В данном случае уже установлен полный привод. Среди новшеств значится современный мультимедийный комплекс, а также датчики дождя, система предотвращения столкновений. Пока в компании не называют точную дату выхода «заряженной» модификации указанного автомобиля.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Туристические компании и онлайн-агентства Китая прекратили организацию групповых туров в связи с эпидемией пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, информирует Центральное телевидение КНР. Туристические группы, которые в настоящее время находятся в поездке, могут продолжить путешествие, однако от них требуют уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов, передает ТАСС. По последним данным, число подтвержденных в Китае […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В России объявили в розыск вдову Лужкова / 29 декабря
- ND — попытка спровоцировать Россию — немецкие левые потребовали не пускать «Защитника Европы» на порог / 17 января
- «Репортеры без границ»: 389 журналистов находятся в заключении из-за профессиональной деятельности / 17 декабря
- Завершилось расследование нападения на дом главы ЦИК Памфиловой / 11 декабря
- 53-летний Павлик женится на 25-летней пассии / 30 декабря
- Трамп продолжил угрожать союзникам по НАТО / 6 декабря
- Полина Гагарина оскорбилась выступлением участника шоу «Голос» / 7 декабря
- Во Флориде аллигатор частично съел мертвого наркомана / 13 декабря