«Заряженный» Cadillac CT5-V получит мотор на 600 л.с.

В мае 2020 года состоялась официальная премьера новой модели Cadillac CT5-V.

Изначально автомобиль получил 3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 355 л.с. Также новинка приводится в движение автоматической коробкой передач и обладает передним приводом. Вместе с тем американские инженеры подготовили очередную новинку, которая выражена в более высокой производительности.

Так, модель обладает 6,2-литровым агрегатом на 600 л.с. мощности. В данном случае уже установлен полный привод. Среди новшеств значится современный мультимедийный комплекс, а также датчики дождя, система предотвращения столкновений. Пока в компании не называют точную дату выхода «заряженной» модификации указанного автомобиля.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Туристические компании и онлайн-агентства Китая прекратили организацию групповых туров в связи с эпидемией пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, информирует Центральное телевидение КНР. Туристические группы, которые в настоящее время находятся в поездке, могут продолжить путешествие, однако от них требуют уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов, передает ТАСС. По последним данным, число подтвержденных в Китае […]