Лидер американской неонацистской группировки уехал из США

Британская телерадиовещательная корпорация Би-би-си утверждает, что основатель американской неонацистской группировки The Base уехал из США.

Автор статьи утверждает, что группировка The Base является одним из важнейших направлений антитеррористической деятельности ФБР. В документах бюро организацию описывают как «расово мотивированную насильственную экстремистскую группировку», которая»стремится ускорить падение правительства Соединенных Штатов, разжечь расовую войну и создать белое этногосударство», передает Би-би-си.

Организация была основана в июле 2018 года. The Base набирает подписчиков в интернете, общается с помощью зашифрованных приложений для обмена сообщениями и поощряет своих членов участвовать в военизированной подготовке, говорится в материале.

Личность лидера The Base долгое время оставалась неизвестной, однако многочисленные фотографии и видеозаписи, сделанные в течение нескольких лет как в США, так и в России, якобы указывают на то, что основателем группировки The Base является 46-летний Ринальдо Наззаро, более известный под псевдонимами «Нормандское копье» (Norman Spear) и «Римский Волк» (Roman Wolf).

Автор статьи утверждает, что в 2012 году Наззаро женился в Нью-Йорке на русской, которая примерно за четыре года до этого переехала в США и, согласно указанным в резюме сведениям, работала в банке. В 2018 году они, как утверждается, переехали со своими детьми в Россию, в Санкт-Петербург.

В это же время, по версии автора статьи, Наззаро якобы начал продвигать The Base в интернете, воспользовавшись псевдонимом «Нормандское копье». В материале утверждается, что Наззаро публиковал в социальных сетях изображения и видео запрещенной британской террористической группы National Action, хвалил «Аль-Каиду» (запрещенная в РФ террористическая организация) и набирал добровольцев, обладающих различными навыками, в том числе умением обращаться с оружием, для его новой организации.

Автор статьи также утверждает, что перед переездом в Россию Наззаро якобы управлял компанией, зарегистрированной в Нью-Йорке, которая предлагала доступ к «сети профессионалов в области безопасности», имеющих опыт в разведке, борьбе с терроризмом, противодействии повстанцам и психологических операциях.

На веб-сайте фирмы Omega Solutions говорилось, что «партнеры [организации] работали с различными правительственными и военными ведомствами, включая многократные военные развертывания в Ираке и Афганистане», информирует автор.

В статье утверждается, что в Сети есть лекции «Нормандского копья» «на такие темы, как «партизанская война», в которых его называют военным ветераном, бывшим оперативным сотрудником ЦРУ и экспертом по оборонным исследованиям.

Напомним, в ноябре прошлого года США и Украина не поддержали в ООН резолюцию против героизации нацизма.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Туристические компании и онлайн-агентства Китая прекратили организацию групповых туров в связи с эпидемией пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, информирует Центральное телевидение КНР. Туристические группы, которые в настоящее время находятся в поездке, могут продолжить путешествие, однако от них требуют уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов, передает ТАСС. По последним данным, число подтвержденных в Китае […]