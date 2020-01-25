Владислав Сурков ушел с государственной службы. Ближайший месяц он будет медитировать

Помощник президента России Владислав Сурков ушел с государственной службы. Об этом сообщил на своей странице в Facebook директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, близкий к Суркову. По его словам, решение было принято из-за «смены курса на украинском направлении».
«В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах», — отметил политолог.
Владислав Сурков работал помощником президента в сентябре 2013 года. Он занимался вопросами социально-экономического сотрудничества с Абхазией и Южной Осетией, а также урегулирования ситуации на востоке Украины.
Ранее с 2011 года Сурков был заместителем председателя правительства России, а с 2012-го — руководителем аппарата правительства.
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