Мнение: ГДР держится

Карта мечетей в Германии.
ГДР никак не поддается.
Источник: Colonel Cassad
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Туристические компании и онлайн-агентства Китая прекратили организацию групповых туров в связи с эпидемией пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV, информирует Центральное телевидение КНР. Туристические группы, которые в настоящее время находятся в поездке, могут продолжить путешествие, однако от них требуют уделить особое внимание безопасности и здоровью туристов, передает ТАСС. По последним данным, число подтвержденных в Китае […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Источник: суд арестовал имущество и счета экс-замглавы ПФР Иванова на сумму 70 млн рублей / 6 декабря
- Украина нашла повод привлечь Россию к ответственности за сбитый Ираном Boeing / 14 января
- Палата представителей США направила в Сенат документ с обоснованием импичмента Трампа / 19 января
- Лавров оценил идею приоритета Конституции над международным правом / 16 января
- Причиной крушения самолета в Казахстане мог стать след от другого взлетавшего лайнера / 30 декабря
- Житель Кривого Рога убил двух родственников – полиция / 18 января
- Фигуристка Евгения Медведева отказалась участвовать в чемпионате России / 28 декабря
- Экономика: Киев напрасно обрадовался первым доходам от Крыма / 29 декабря