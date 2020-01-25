Правительство Украины хочет отдать железные дороги в управление Deutsche Bahn на 10 лет. В DB это отрицают

Правительство Украины объявило, что хочет отдать «Украинские железные дороги» немецкому ж/д оператору Deutsche Bahn ​в управление на 10 лет. Об этом​ заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук во время украинского завтрака на Международном экономическом форуме в Давосе. В Deutsche Bahn, однако, после этого сообщили, что их сотрудничество с Укрзализныцей будет базироваться только на предоставлении консультационных услуг, а о передаче Укрзализныци в управление Deutsche Bahn пока не идет.

«Вчера был подписан меморандум с Deutsche Bahn. Да, мы хотим отдать немцам на 10 лет в управление железную дорогу, – сказал украинский премьер. – Мы связываем с этим очень важным решением не только долю инфраструктурной единицы. Это экосистемное решение, которое должно показать, что Украина беспрецедентно открыта».

По его словам, официальные документы еще должны быть подписаны, но политическое решение по этому вопросу «уже принято».

Накануне, 22 января Министерство инфраструктуры Украины и Deutsche Bahn действительно подписали меморандум о взаимопонимании. Он предусматривает оказание услуг украинской госкомпании по реформированию ее управленческих механизмов. Однако, по словам Гончарука, сотрудничество не предусматривает потерю контроля государства над «Украинскими железными дорогами».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее дал распоряжение кабинету министров до конца 2019 года подготовить план реструктуризации «Украинских железных дорог» и повысить прозрачность и эффективность ее деятельности. При этом компания входит в перечень госпредприятий, которые не подлежат приватизации.

Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок в Украине. По объемам грузовых перевозок она занимает четвертое место в Евразии, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии.

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